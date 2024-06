Motorradfahrer nach Crash mit Auto in Sonnebühl schwer verletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Beim Linksabbiegen hat eine 53-Jährige am Sonntagnachmittag in Sonnenbühl einen Motorradfahrer übersehen, berichtet die Polizei. Die Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem BMW iX auf der L383 von Undingen in Richtung Erpfingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die K6767 in Richtung Haid abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 22-Jährigen auf seiner Yamaha. Dieser versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen dem BMW und der Yamaha.

Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Am Motorrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Die Landesstraße und die Kreisstraße mussten im Bereich der Unfallstelle mehrmals kurzfristig gesperrt werden. (pol)