Motorradfahrer kommt bei Bad Urach von der Fahrbahn ab

BAD URACH. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der B465 zwischen der Abzweigungen Wittlingen und Seeburg ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen zehn Uhr mit seiner BMW auf der Bundesstraße in Richtung Seeburg unterwegs. Auf dem kurvigen Streckenbereich kam er im Auslauf einer Linkskurve mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn auf. Nachdem er einen Leitpfosten überfahren hatte, kam er im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste er in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Seine BMW, an der Sachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)