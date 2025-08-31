Motorradfahrer flüchtet bei Engstingen vor Polizei mit riskantem Überholmanöver

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Am Freitagnachmittag ist der Fahrer eines Kraftrades aufgrund seiner riskanten Fahrweise einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Tübingen aufgefallen und nach einer Hinterherfahrt einer Kontrolle unterzogen worden. Der 21-jährige Honda-Lenker befuhr gegen 16.40 Uhr die B312/B313 von Engstingen kommend in Richtung Lichtenstein-Honau. Auf der Strecke überholte der Motorradfahrer die Zivilstreife und führte im weiteren Streckenverlauf mehrere riskante Überhol- und Fahrmanöver durch. Als er von der Zivilstreife auf der Landstraße 230 in Richtung Sonnenbühl-Genkingen zum Anhalten aufgefordert wurde, ignorierte der 21-Jährige die polizeilichen Anhaltezeichen und beschleunigte stark. Um sich der Kontrolle zu entziehen, führte der Fahrer erneut riskante Überholmanöver durch, fuhr zeitweise entgegen der Fahrtrichtung und war innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Der 21-Jährige konnte samt Kraftrad an der Halteranschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen den Honda-Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden von der Verkehrspolizei Tübingen geführt. Zudem wurde der Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmt.

Zeugen, welche aufgrund der Fahrweise des 21-jährigen Honda-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter 07071/972-8510 zu melden. (pol)