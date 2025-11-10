Mit Jugendlichem auf E-Roller in Betzingen kollidiert und abgehauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Steinachstraße im Ortsteil Betzingen. Dort befuhr gegen 8.30 Uhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter die Steinachstraße in Richtung Im Wasen. Während der Überquerung der ampelgeregelten Kreuzung kollidierte der 16-Jährige mit einem in Richtung Im Dorf fahrenden noch unbekannten Pkw-Lenker. Während der Jugendliche sich beim anschließenden Sturz auf die Straße leicht verletzte, stoppte der beteiligte Pkw kurz und flüchtete anschließend vom Unfallort. Zum flüchtigen Pkw liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nimmt das Polizeirevier Reutlingen Zeugenhinweise zum Unfallhergang, dem beteiligten Pkw sowie dessen Lenker entgegen. (pol)