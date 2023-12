Mit Nachttischlampe spielende Kinder lösen Zimmerbrand in Dettingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zu einem Zimmerbrand sind Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in die Straße Im Waager in Dettingen/Ermsausgerückt. Dort war im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand durch eine Nachttischlampe verursacht, über die Kinder beim Spielen auf dem Bett Decken gehäuft hatten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten die Kinder das Zimmer bereits verlassen und waren unverletzt geblieben. Die 37-jährige Mutter, die den Brand entdeckt hatte, trug leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge 20.000 bis 30.000 Euro betragen. Die Bewohner kamen anderweitig privat unter. (pol)