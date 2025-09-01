Mit Messer verletzt: Streit zwischen zwei Männern in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagvormittag in der Parkanlage im Bereich Am Echazufer und Hammerweg zugetragen haben soll. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war es dort gegen 8.30 Uhr zwischen einem 30-Jährigen und einem mutmaßlich flüchtigen Bekannten des Mannes zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 30-Jährige von dem Unbekannten mit einem Messer verletzt wurde, sodass er nachfolgend im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Da der erheblich alkoholisierte und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Mann bislang jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die am Sonntagmorgen im Bereich der Parkanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)