Mit 1,6 Promille: 20-Jährige kracht bei Rottenburg mit Auto in Leitplanken

ROTTENBURG. Sachschaden in Höhe von mehr als 16.000 Euro hat eine 20-Jährige am Donnerstagmorgen mit ihrem BMW auf der Aufschleifung der L1361 zur B28 verursacht. Die Heranwachsende war gegen ein Uhr mit ihrem 1er BMW von der L1361 herkommend unterwegs und wollte auf die B28 auffahren.

Dabei kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Von den Polizeibeamten wurden bei der Unfallaufnahme nicht nur Alkoholgeruch, sondern auch entsprechende Ausfallerscheinung festgestellt.

Nachdem eine entsprechende Atemalkoholüberprüfung einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Führerschein der jungen Fahrerin wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihr BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (pol)