Mercedes fährt in Bad Urach auf Audi auf - Zwei Leichtverletzte

BAD URACH. Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Stuttgarter-/Burgstraße leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr stand ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes hinter dem Audi eines 30-Jährigen in der Stuttgarter Straße an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Burgstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Der Audi-Lenker musste kurz darauf aufgrund eines Rückstaus jedoch bremsen, worauf der Mercedes auf den Audi auffuhr. Sowohl der 30 Jahre alte Audi-Fahrer als auch sein 32-jähriger Mitfahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.