Mensch am Tübinger Hauptbahnhof von Zug erfasst und gestorben

TÜBINGEN. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr war am Donnerstagabend gegen 22 Uhr zum Hauptbahnhof in Tübingen ausgerückt. Dort wurde auf den Gleisen ein Mensch von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt, teilte die Polizei auf GEA-Anfrage mit. Am Abend waren die genaueren Umstände zunächst unklar. »Wir gehen mittlerweile von einem Suizid aus«, sagt ein Polizei-Sprecher. »Die Person hatte sich auf die Gleise begeben.«

Am Donnerstagabend war der Bahnverkehr am Tübinger Hauptbahnhof zunächst eingestellt worden. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Aktuell gibt es keine Einschränkungen mehr für Bahnreisende. (GEA)