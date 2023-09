Mehrere Polizeikontrollen bei Techno-Veranstaltung bei Bodeslhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN/HEMMENDORF. Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen anlässlich einer Techno-Veranstaltung am Samstag auf einem Wiesengelände zwischen Hemmendorf und Bodelshausen hat die Polizei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt. An den unter Federführung des Polizeireviers Rottenburg durchgeführten Kontrollen waren auch Kräfte einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei beteiligt.

Im Umfeld derartiger Veranstaltungen werden regelmäßig Kontrollen insbesondere mit dem Ziel durchgeführt, die Betäubungsmittelkriminalität und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss einzudämmen. Bei den am Samstag durchgeführten Kontrollen wurden sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, überwiegend mit Marihuana, vereinzelt aber auch mit Kokain und mutmaßlich neuen psychoaktiven Substanzen festgestellt. Die Betroffenen werden wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Fälle des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden bei den stichprobenartigen Kontrollen von anreisenden Verkehrsteilnehmern nicht festgestellt.

Losgelöst von dem Festival, das als solches aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Vorkommnisse verlief, konnten Einsatzkräfte am frühen Samstagabend in Hemmendorf einen jungen Mann feststellen, der mit einem Motorroller ohne Kennzeichen unterwegs war und einer Pkw-Lenkerin die Vorfahrt nahm. Nach kurzer Verfolgung konnte der 19-Jährige in Dettingen vorläufig festgenommen werden, nachdem er sich des Fahrzeugs entledigte und weiter zu Fuß flüchten wollte. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Roller tags zuvor in Hirrlingen gestohlen worden war. Der Verdächtige, der keine Fahrerlaubnis besitzt, sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)