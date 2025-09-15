Mehrere Müllsäcke brennen an Hausmauer in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Sonntagabend nach dem Brand mehrerer Müllsäcke im Berliner Ring. Gegen 20.50 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden.

Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, löschte die an der Hausnummer 8 an einer Mauer abgelegten und offenbar in Brand gesetzten Müllsäcke. Durch die Flammen wurden die Mauer sowie die umliegende Vegetation leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)