Mehrere Einbrüche an Heiligabend im Kreis Tübingen

TÜBINGEN. In und um Tübingen ist an Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in gleich mehrere Wohnhäuser eingebrochen worden. In Ammerbuch gelangen den noch unbekannten Tätern vier Einbrüche in den Ortsteilen Pfäffingen und Poltringen, wie die Polizei mitteilte, in einem Fall blieb es dort bei einem Einbruchsversuch. Auch in Tübingen-Unterjesingen brachen Täter in ein Wohnhaus ein.

In allen Fällen hebelten die Einbrecher Fenster oder Terrassentüren auf - oder versuchten es zumindest. So gelangten sie laut Polizei in die Gebäude. In Ammerbuch stahlen die Täter Bargeld und Wertgegenstände, in Unterjesingen ist noch unklar, ob sie tatsächlich etwas entwendeten. Der genaue Wert der Beute ist noch unklar. Auch, ob die Fälle im Zusammenhang miteinander stehen, wird noch ermittelt. (dpa)