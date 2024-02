Mehrere Autos in Reutlinger Wohngebiet ausgebrochen und ausgeplündert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere im Reutlinger Wohngebiet Burgholz geparkten Autos sind in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr wurden zunächst ein in der Brahmsstraße geparkter Mercedes Vito und ein Peugeot gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Im weiteren Verlauf konnten unweit entfernt in der Brucknerstraße, in der Georg-Friedrich-Händel-Straße und in der Straße Der Schöne Weg drei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes, ein Ford und ein Volvo festgestellt werden, die ebenfalls aufgebrochen und offenbar ausgeplündert worden waren. Was aus den Fahrzeugen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)