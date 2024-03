Medizinischer Notfall: Autofahrer wird mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Ein Senior musste am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem er mit seinem Auto wohl aufgrund einer medizinischen Ursache von der Straße abgekommen war. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann laut Polizei gegen 14.30 Uhr mit einem VW auf der Aichstetter Straße in Tigerfeld unterwegs, als er mit dem Wagen nach links geriet und neben der Fahrbahn mit einem Metallstapel kollidierte.

Der Senior wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Am VW dürfte Blechschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)