Mann wird in Tübingen Rolex-Uhr vom Handgelenk gerissen - Täter entwischen

TÜBINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Dienstag, dem 18. Juli, an der Ecke Karlstraße/Friedrichstraße ereignet hat, der Polizei aber erst nachträglich anzeigt wurde, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 40-Jähriger gegen 22.30 Uhr vom Hallenbad herkommend auf der Friedrichstraße unterwegs, als er auf Höhe der Bäckerei von einem Unbekannten angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Nachdem er ihm eine Streichholzschachtel ausgehändigt hatte, setzte sich der Unbekannte an einen der Tische vor der Bäckerei zu einem weiteren Mann. Als der 40-Jährige seine Zündhölzer zurückforderte, kam es zu einem kurzen Gespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte sein Opfer an den Handgelenken packte, festhielt und ihm trotz seiner Gegenwehr die Uhr vom Handgelenk riss und ihn dabei leicht verletzte.

Während der Rangelei soll sein Komplize, der zuvor an dem Tisch saß, die Umgebung beobachtet und gesichert haben. Mit ihrer Beute, bei der es sich um eine Rolex Armbanduhr im Wert von mehreren 10.000 Euro handelt, flüchtete das Duo anschließend in Richtung Innenstadt. Der Räuber wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen und einen akkurat geschnittenen Vollbart. Der als insgesamt sehr gepflegt beschriebene Täter war mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, der ähnlichen einem Tattoo beschrieben wird, einer grauen, kurzen Stoffhose und grauen Sneakers bekleidet. Sein Komplize wird von ähnlicher Größe und Statur und Frisur beschrieben. Er soll einen schwarzen, sogenannten Ziegenbart gehabt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefonnummer 070719728660. (pol)