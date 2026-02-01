Mann wird in Metzingen von drei Männern verprügelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Polizeirevier Metzingen hat ein Ermittlungsverfahren gegen drei Männer eingeleitet, nachdem es am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Nürtinger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 3 Uhr in der Lokalität zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Gästen.

Die Beteiligten begaben sich dann nach draußen, wo die drei tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 29 und 33 Jahren gemeinsam auf einen 28-Jährigen einschlugen. Dieser wurde derart schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden muss. (pol)