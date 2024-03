Mann wird in Eningen von eigenem Auto erfasst

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag teilweise unter sein eigenes Fahrzeug geraten und dabei so schwer verletzt worden, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie bislang bekannt ist, parkte der 56-Jährige laut Polizei seinen Ford mit Anhänger gegen 14.45 Uhr auf einem abschüssigen Firmengelände in der Sulzwiesenstraße und sicherte das Gespann wohl nicht ausreichend gegen ein Wegrollen ab.

Als der Fahrer ausgestiegen war, wurde er von der offenen Autotür des los rollenden Wagens erfasst und zu Boden geworfen. Außerdem geriet er teilweise unter den linken Vorderreifen des Ford. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in eine Klinik gebracht. (pol)