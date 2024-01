Mann will sich in Belsen mit Messer und Pfefferspray gegen Zwangsräumung wehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt die Polizei seit Dienstag gegen einen 29 Jahre alten Mann. Dieser war am Vormittag im Rahmen der anstehenden Zwangsräumung seiner Wohnung von einem Gerichtsvollzieher mit der Unterstützung von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift in Mössingen-Belsen aufgesucht worden, berichtet die Polizei. Als sich der Beschuldigte daraufhin mit einem Messer sowie Pfefferspray bewaffnete und diese auch auf mehrfache Aufforderung der Einsatzkräfte nicht ablegte, wurden unter anderem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz alarmiert. Gegen 14 Uhr konnte der 29-Jährige in seiner Wohnung schließlich unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Fachklinik. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)