Mann schlägt in die Fensterscheibe einer Tübinger Bäckerei ein und verletzt sich

TÜBINGEN. Ein 20-Jähriger hat am Samstag die Fensterscheibe einer Bäckerei am Berliner Ring eingeschlagen und sich hierbei verletzt. Ein Zeuge wählte gegen 02.15 Uhr den Notruf und meldete den Vorfall. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von den fahndenden Streifenwagenbesatzungen gestellt werden. Die Verletzungen des 20-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurde er für die weitere Behandlung in eine Klinik gefahren. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)