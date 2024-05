Beim Rettungseinsatz in Münsingen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

MÜSNINGEN. Schwerer Unfall im Kirchtal in Münsingen. Am Dienstagmorgen geriet gegen 11.15 Uhr ein Mann im Nelkenweg unter ein Müllfahrzeug. Aktuell sind ein Notarzt, ein Krankentransportwagen, die Polizei und ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Zahlreiche Schaulustige beobachten den Rettungseinsatz (Stand 12 Uhr). (lejo)