Leicht verletzt: Autofahrerin übersieht 13-jährigen E-Scooter-Fahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Nürtinger Straße hat sich ein Kind leichte Verletzungen zugezogen. Kurz vor 19 Uhr wollte eine 42-Jährige laut Polizei mit einem Opel Mokka von der Nürtinger Straße nach links in die Brühlstraße abbiegen. Nachdem sie zunächst einen entgegenkommenden Linienbus passieren ließ, kollidierte die Opel-Lenkerin jedoch mit einem 13 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der parallel die Straße befuhr. Durch den anschließenden Zusammenprall stürzte der 13-Jährige auf die Fahrbahn. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. (pol)