Leiche in Plochingen aus dem Neckar geborgen - Identität unbekannt

PLOCHINGEN. Der Leichnam einer zunächst unbekannten Frau ist am Freitagvormittag in Plochingen aus dem Neckar geborgen worden. Das berichtet die Polizei. Ein Passant hatte den leblos im Wasser treibenden Körper bemerkt und gegen 8.15 Uhr die Polizei alarmiert. Im Bereich des Nordseekais konnte der Leichnam von der Feuerwehr geborgen werden, wobei auch ein Boot zum Einsatz kam. Nach dem Eingang einer entsprechenden Vermisstenmeldung konnte der Leichnam am Freitagnachmittag als eine 72-jährige Frau aus Plochingen identifiziert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (pol)