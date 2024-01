Lagerhalle in Zwiefalten-Gauingen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Eine leerstehende Lagerhalle in Gauingen hat am Mittwochmorgen gebrannt. Um 6.22 Uhr ist der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Um 7.30 Uhr war das Feuer in der Halle in der Nähe des ehemaligen Steinbruchs laut Polizei gelöscht.

Die Brandursache steht noch nicht fest. »Wir schließen allerdings eine technische Ursache aus, da es in der Halle keine Elektrizität gibt«, sagte Christian Wörner von der Polizei Reutlingen. Noch stehen die Ermittlungen ganz am Anfang. Auch zum Schaden an dem alten Gemäuer kann noch keine Angabe gemacht werden. (sapo)