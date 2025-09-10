Ladendiebe fahren davon und verletzen Sicherheitsmitarbeiter in Metzingen

Die Polizei ist auf der Suche nach einer 61-Jährigen. (Symbolbild)

METZINGEN. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen, die sich am Dienstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, im Bereich des Outlets eines Sportartikelherstellers am Lindenplatz oder des Parkhauses P0 aufgehalten haben.

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, in dieser Zeit im besagten Outlet einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Als sie beim Verlassen des Parkhauses P0 mit einem silbernen VW Passat mit VS-Kennzeichen von einer Zeugin angesprochen wurden und auch ein Sicherheitsmitarbeiter hinzukam, beschleunigte der Fahrer den Wagen und fuhr mit quietschenden Reifen aus der Ausfahrt über den Fußgängerüberweg auf die Ulmer Straße.

Das Duo flüchtete in dem Auto weiter in Richtung Riederich. Zuvor hatte der Außenspiegel des Passat den Arm des Sicherheitsmitarbeiters gestreift, wobei der Mann leicht verletzt worden war.

Zeugenhinweise zum möglichen Diebstahl oder zum Verkehrsunfall werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. (pol)