Ladendetektiv erwischt Dieb in Tübingen: Auf der Flucht Handy verloren

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls fahndet die Polizei seit Mittwochnachmittag nach einem Unbekannten. Der Mann war kurz vor 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße vom Ladendetektiv beim Diebstahl mehrerer Jacken im Wert von rund 250 Euro beobachtet und anschließend außerhalb des Shops angesprochen worden.

Der Dieb händigte dem Detektiv daraufhin eine der Jacken aus, griff diesen aber unvermittelt an und nutzte die Situation zur Flucht. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des Mannes auf und fanden auf dem Fluchtweg sein offensichtlich verloren gegangenes Mobiltelefon. Letztlich konnte der Gesuchte nicht mehr angetroffen werden. Sein Handy befindet sich nun beim Polizeiposten Tübingen-Innenstadt, der die Ermittlungen aufgenommen hat. (pol)