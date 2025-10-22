Kontrolle verloren: Pkw-Fahrerin kollidiert bei Metzingen mit Verkehrszeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Kontrolle über ihr Mercedes verloren hat am Mittwochvormittag eine 44-Jährige beim Befahren der Abschleifung der B 28 von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen. Gegen 11.40 Uhr bemerkte die Frau offenbar zu spät den zweispurigen Ausfahrbereich und scherte über zwei Fahrspuren in die Abschleifung in Richtung Bad Urach ein. Aufgrund ihres Einlenkens kollidierte die Mercedeslenkerin zunächst mit einem Verkehrszeichen, verlor nachfolgend die Kontrolle über ihren Pkw und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen.

Vom hinzugerufenen Rettungsdienst wurde sie leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde von einem Abschleppdienst geborgen, der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 18.000 Euro. (pol)