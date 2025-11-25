Kochtopf mit Essen entzündet sich auf Herd und löst Küchenbrand in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Brand in der Küche einer Wohnung in der Reutlinger Lerchenstraße hat am Dienstagmorgen, gegen acht Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein Kochtopf mit Essen auf einer wohl versehentlich eingeschalteten Herdplatte entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam und auch die Küche stark beschädigt wurde. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die zwei Bewohnerinnen hatten sich bereits ins Freie begeben. Eine von ihnen wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (pol)