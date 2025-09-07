Knallgeräusche in Kusterdingen: Schreckschusswaffe bei 20-Jährigem gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Verdächtige Knallgeräusche haben in der Nacht zum Sonntag in Kusterdingen einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausgelöst. Gegen 23.40 Uhr teilte ein Anwohner einen lauten Knall aus Richtung der Gerhard-Kindler-Straße mit, welcher seiner Ausführung nach von einer Gruppe junger Menschen ausging. Das berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen war die Personengruppe noch vor Ort. Im Zuge der durchgeführten Personenkontrolle fanden die Kräfte eine Schreckschusswaffe auf, die einem 20-Jährigen zugeordnet werden konnte. Ob die gemeldeten Knallgeräusche durch die Schussabgabe aus dieser Waffe verursacht wurden, müssen die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen klären. (pol)