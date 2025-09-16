Kind verletzt sich bei Sturz in Mössingen schwer - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Sturz am Montagnachmittag in Mössingen auf dem parallel zur Butzenbadstraße verlaufenden Fuß- und Radweg erlitten. Dort war der 13-Jährige gegen 16.45 Uhr nach der Tunnelunterführung unterwegs und kam auf noch unbekannte Art und Weise zu Fall. Ob der Junge zuvor mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen war, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Vom Rettungsdienst musste das Kind in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. (pol)