Kind bei Unfall in Reutlingen verletzt: Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-1400 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein Kind in Reutlingen verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Kastenwagens war in der Zeit von etwa 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr in der Emil-Roth-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Dürerstraße kollidierte er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, zwölfjährigen Mädchen, das auf seinem Pedelec in Richtung Gustav-Groß-Straße unterwegs war. Das Fahrzeug stieß gegen das Hinterrad des Fahrrads, sodass die Zwölfjährige zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Der Fahrer hielt zunächst an und erkundigte sich bei dem Mädchen, ob alles okay sei. Ohne sich weiter um sie zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Mit dem nicht mehr fahrbereiten Rad lief das Kind anschließend nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Der Fahrer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat eine schlanke Figur sowie einen dunklen Teint und kurze, dunkle Haare. Weiterhin hatte er vermutlich einen Oberlippenbart. Der Mann trug ein blaues T-Shirt mit grauen Streifen. (pol)