Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Ein Kind auf einem Fahrrad ist auf einem Zebrastreifen in der Carl-Benz-Straße in Nürtingen von einem Auto angefahren. Das Mädchen wurde dabei so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber, der unmittelbar an der Unfallstelle landete, in eine nahe Klinik geflogen werden musste. Das Auto soll ein Senior gefahren haben, der das Mädchen auf seinem Fahrrad offenbar übersehen hatte. Weitere Details sind zur Stunde noch nicht bekannt. (GEA)