Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz in Üpflamör

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. In einem Wohnhaus in der Straße Upflamör hat am Donnerstagvormittag ein Kaminbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen.

Eine Bewohnerin bemerkte gegen 10.15 Uhr, wie es mutmaßlich aufgrund von Glanzruß zu dem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen ausrückte, ermöglichte dem vor Ort befindlichen Schornsteinfeger den Zugang auf das Dach des Hauses mittels einer Drehleiter, woraufhin der Brand gelöscht werden konnte.

Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Kamin kann aktuell noch nicht beziffert werden. (pol)