Kaminbrand in Rottenburg löst größeren Feuerwehreinsatz aus

ROTTENBURG. Der Brand eines Kamins hat am Samstagmorgen den Einsatz der Feuerwehr, Polizei und des Schornsteinfegers erforderlich gemacht. Gegen 11.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Hoher Markstein im Ortsteil Kiebingen aus, nachdem Flammen aus dem Schornstein eines Wohnhauses gemeldet wurden.

Der zunächst angenommene Gebäudebrand bestätigte sich vor Ort nicht, sodass unter Aufsicht des Schornsteinfegers und den angerückten 32 Einsatzkräften der Feuerwehr der Kamin kontrolliert abgebrannt wurde. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte durch das Brandgeschehen kein Schaden entstanden sein. (pol)