Küchenbrand in Ofterdingen: Wohnung dadurch unbewohnbar

OFTERDINGEN. Zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hafnerstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin ausrückte, löschte die Flammen, die wohl infolge angebrannter Speisen in der Küche entstanden waren.

Ein Nachbar hatte bereits zuvor mit einem Feuerlöscher mit den Löscharbeiten begonnen. Alle betroffenen Menschen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der aufgrund des Rauchgasniederschlags nicht bewohnbaren Wohnung kamen anderweitig unter. (pol)