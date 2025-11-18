Junge Motorradfahrerin bei Auffahrunfall in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin ist es am Montagmorgen in Reutlingen gekommen. Kurz nach sieben Uhr war ein 23 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Stuttgarter Straße in Richtung Tübingen unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Silberburgstraße erkannte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende Motorradfahrerin wegen einer Rot zeigenden Ampel abgebremst hatte und fuhr auf die Yamaha auf.

Deren 18-jährige Lenkerin stürzte in Folge der Kollision zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit circa 2.500 Euro an. Zum Abstreuen der mit Betriebsflüssigkeiten verunreinigten Fahrbahn war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)