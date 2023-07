Jugendlicher wird nach Schulfeier in Tübingen ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach zwei männlichen Tätern, die einen 17-Jährigen nach einer Schulfeier am Mittwochabend in der Uhlandstraße überfallen haben, fahndet die Kriminalpolizei Tübingen. Die Unbekannten hatte gegen 23.45 Uhr den Jugendlichen angesprochen und in einen Busch gelockt. Nachdem sie ihn zunächst geschlagen und im Anschluss bedroht hatten, zwangen sie ihn zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Tübingen bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu den Räubern, von denen einer ein weißes Oberteil und eine schwarze Basecap trug. Der andere unbekannte Täter hatte nach hinten gegelte Haare und trug ein Haarband sowie eine ärmellose Weste. (pol)