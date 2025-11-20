Jugendlicher prallt mit E-Scooter auf Seniorin und verletzt sie in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Lenker und einer Fußgängerin ist es am Mittwochnachmittag in Reutlingen gekommen. Kurz nach 14 Uhr war ein 15-Jähriger mit dem Gefährt vom Willy-Brandt-Platz in Richtung Marktplatz unterwegs. Auf Höhe der Stadtmauerstraße kollidierte der Jugendliche mit einer 70-jährigen Fußgängerin, die daraufhin noch gegen einen Container stieß. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pol)