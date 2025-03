Absperrband in Pfullingen über Straße gespannt: Autofahrerin baut vor Schreck Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind das Resultat eines Vorfalls, welcher sich am Samstagabend in der Marktstraße in Pfullingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei Jugendliche gegen 22.30 Uhr ein Absperrband auf die Fahrbahn legten. Beim Heranfahren eines VW Golf spannten die beiden Unbekannten ruckartig das Absperrband bis auf etwa Brusthöhe. Durch das plötzlich vor ihr auftauchende Hindernis erschrak die 28-jährige Fahrzeuglenkerin derart, dass sie eine Gefahrenbremsung einleitete, um eine Kollision zu verhindern. Trotz ebenfalls sofort eingeleiteter Vollbremsung eines nachfolgenden zweiten VW Golf konnte ein Zusammenstoß der beiden Pkw nicht verhindert werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Hinweise zu den beiden Jugendlichen, die unmittelbar nach dem Aufprall in unbekannte Richtung flüchteten, werden beim Polizeirevier Pfullingen unter 0712199180 entgegengenommen.