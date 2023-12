In Unterhausen betrunken gegen Ampel gekracht und abgehauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Am Freitagabend ist es in Unterhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 23-Jähriger um 22.15 Uhr mit seinem Pkw Renault Kangoo die Holzelfinger Straße von Holzelfingen talwärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Hohen Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Mast einer Lichtzeichenanlage. In der Folge entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. Die Lichtzeichenanlage wurde so stark beschädigt, dass Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eningen die Stromversorgung unterbrechen mussten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.