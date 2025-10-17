In Reutlingen aufgefundener Schwerverletzter: Umstände jetzt klarer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war in Reutlingen auf der L383/Alteburgstraße, zwischen Markwasen und der Abzweigung nach Ohmenhausen, um 2.30 Uhr ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Jetzt sind die Umstände des Vorfalls »aufgehellt« worden, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei ist der 41-Jährige kein Opfer einer Straftat geworden. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter lagen zunächst nahe, konnten jedoch nicht abschließend erhärtet werden. (pol)