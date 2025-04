Heranwachsender Motorradfahrer bei Zwiefalten lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. In einer langgezogenen Linkskurve auf der K6744 ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße von Upflamör in Richtung Zwiefalten unterwegs, als er auf einem leicht abfallenden Teilstück nach rechts von der Fahrbahn ab und in der abfallenden Böschung zum Liegen kam.

Der Heranwachsende wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (pol)