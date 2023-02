Heftiger Verkehrsunfall bei Walddorfhäslach: Drei Personen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Samstag kurz vor 18.30 Uhr ist es auf der B464 zwischen Walddorf und dem Eckbergkreisel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 30 -jährige Fahrer eines älteren Ackerschleppers der Marke Lanz befuhr die B464 aus Richtung Dettenhausen kommend in Richtung Walddorfhäslach im Waldstück nach der Kreisgrenze. Die 75 -jährige Fahrerin eines Pkw Saab befuhr die B464 in gleicher Richtung, übersah nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen den vor ihr fahrenden Ackerschlepper und fuhr auf diesen auf, teilt die Polizei mit.

Der Ackerschlepper wurde durch den Aufprall nach rechts auf die dortige Wiese abgewiesen und kam seitlich zur Endlage. Der Pkw Saab wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf der Gegenfahrspur entgegenkommenden Pkw Fiat Punto. Die 75 -jährige Fahrerin des Saab war im Pkw eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden, nachdem das Dach des Pkw entfernt worden war. Sie erlitt, ebenso wie die 23 -jährige Fahrerin des Punto sowie deren 16 -jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurden die Schwerverletzten durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der 30 -jährige Fahrer des Ackerschleppers wurde leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, unterstützte auch die Feuerwehr Walddorfhäslach mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Die B464 war zwischen Walddorf und dem Eckbergkreisel in der Zeit von 18.30 Uhr und 23.30 Uhr zur Unfallaufnahme, in welche auch ein Sachverständiger eingebunden war, anschließender Bergung der Fahrzeuge und erforderlicher Fahrbahnreinigung voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung, zunächst durch Polizeibeamte und später durch die Straßenmeisterei, war eingerichtet. (pol)