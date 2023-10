Hauswand eines Wohnhauses in Hechingen komplett eingestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Schock am späten Samstagabend im Hechinger Stadtteil Sickingen: Die Wand eines Wohnhaus ist eingestürzt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und Polizei waren bis in die Nacht hinein im Großeinsatz. Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Unglück niemand verletzt – wie die Polizei unserer Zeitung bestätigte, sind die drei Bewohner des Hauses derzeit im Urlaub. Ein Nachbarhaus, das von Trümmern getroffen wurde, ist laut Polizei ebenfalls nicht mehr bewohnbar.

Die rund 70 Einsatzkräfte, die um kurz nach 22 Uhr am Unglücksort eintrafen, standen vor einem großen Trümmerfeld: Die komplette Seitenwand des Hauses war zusammengestürzt. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, ist auch ein Nachbarhaus nicht mehr bewohnbar, weil es von Trümmerteilen getroffen wurde. »Die Nachbarn waren zwar zu Hause, konnten ihr Haus aber unverletzt verlassen«, schreibt die Polizei in einer ersten Pressemitteilung. Nachbarn waren es im Übrigen auch, die die Einsatzkräfte alarmiert hatten – nachdem es einen lauten Knall gegeben habe und Wasser aus dem Wohngebäude austrat, so die Polizei.

Teile des zerstörten Hauses wurden noch in der Nacht abgetragen, informierte die Feuerwehr vor Ort. Spezielle Fachleute des Technischen Hilfswerks aus Ofterdingen installierten in der Nacht gemeinsam mit ihren Hechinger Kameraden ein sogenanntes Einsatzsicherungssystem. Auch ein Statiker wurde am noch Abend hinzugezogen, um zu prüfen, ob der restliche Teil des Gebäudes ebenfalls einsturzgefährdet ist. (ZAK)