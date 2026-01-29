Handtücher geraten in Brand: Gammertinger Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Brand am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in einer Wohnung in der Reutlinger Straße in Gammertingen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wurden offenbar aus Unachtsamkeit Handtücher im Bad durch Kerzen in Brand gesetzt. Die Bewohner bemerkten den Rauch und konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, das Bad wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (pol)