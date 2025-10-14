Großkontrolle: Polizei stellt in Reutlingen viele Verstöße fest - und rettet Kätzchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Montag hat die Polizei eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr in Reutlingen durchgeführt. Aber auch der Zustand der Fahrzeuge ist überprüft worden. In der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr hielten die Beamten auf einem Parkplatz im Dietweg insgesamt 172 Fahrzeuge an und überprüften 198 Personen. Hierbei stellten sie sieben Fahrer fest, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss gefahren waren. Ein Autofahrer hatte zudem zu tief ins Glas geschaut. Sie mussten sich vor Ort einer Blutentnahme unterziehen. Ein Betroffener leistete hierbei Widerstand, sodass er mit einer zusätzlichen Anzeige rechnen muss. Weiterhin mussten die Polizisten fünf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ahnden. An acht Fahrzeugen waren Veränderungen vorgenommen, dass die Betriebserlaubnis erlosch.

Hilfloses Kätzchen im nahen Gebüsch

Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte ein kleines, hilfloses Kätzchen in einem angrenzenden Gebüsch des Parkplatzes. Sie nahmen das Tier in Obhut, stärkten es mit etwas Futter und übergaben das Kätzchen im Anschluss dem Tierheim.

Zur Unterstützung waren neben einem Arzt auch Mitarbeiter des THW an der Kontrollstelle tätig. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (pol)