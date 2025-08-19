Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Großer Rettungseinsatz mit Booten und Drohne am Neckar in Hirschau wegen Hund ausgelöst

Ein Passant hört am Neckar in Hirschau die Hilferufe einer Frau und wählen den Notruf. Doch die Frau selbst ist gar nicht in Gefahr.

Tag der Wasserrettung
Zahlreiche Einsatzkräfte rücken wegen einer vermeintlichen hilflosen Person aus. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/DPA
Zahlreiche Einsatzkräfte rücken wegen einer vermeintlichen hilflosen Person aus. (Symbolbild)
Foto: Matthias Balk/DPA

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Eine Frau hat versucht ihren Hund aus dem Neckar in Tübingen zu retten und dabei unfreiwillig einen großen Einsatz mit Rettungsbooten und einer Drohne ausgelöst. Ein Passant hörte die Hilferufe der Frau und wählte am Montag den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Er habe sie aber nicht gesehen und sei von einem Notfall ausgegangen. Daraufhin starteten Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei den Neckar und einen Baggersee abzusuchen. 

Gleichzeitig war auch eine andere Passantin auf die Hilferufe aufmerksam geworden. Sie half der Frau bei der Rettung ihres Hundes aus dem Wasser. Das Tier habe es alleine nicht mehr zurück an das Ufer geschafft, hieß es. Später sei die Passantin auf die Rettungskräfte gestoßen und habe die Situation aufgeklärt. (dpa)