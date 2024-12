Großeinsatz: Polizei sucht in Esslingen-Zell nach Sprengstoff und Bomben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot an Kräften in Esslingen-Zell an der Hauptstraße im Einsatz. Nach einem richterlichen Beschluss wird laut Polizei eine Wohnung durchsucht. Ein Mann, der dort lebt, hatte eine Straftat angedroht, heißt es von der Polizei. Man sei nun gezielt auf der Suche nach Waffen und Sprengstoff. Speziell ausgebildetete Polizisten, sogenannte Delalobierer, sind ebenfalls vor Ort. Sie sind für unkonventionelle Sprengsätze zuständig. Der beschuldigte Mann ist in Polizei gewahrsam. Von ihm gehe keine Gefahr aus, betont die Polizei. (sapo)