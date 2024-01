Große Suchaktion nach vermisstem 72-jährigen Reutlinger: Polizei bittet um Mithilfe

Hier suchen DLRG-Taucher in der Echaz n ach dem seit Montagnachmittag vermissten Senior.

REUTLINGEN. Polizei und Rettungseinheiten haben am Dienstagvormittag die Suche nach dem seit Montagnachmittag vermissten 72-jährigen Walter Bechtle aus Reutlingen ausgeweitet. Da davon ausgegangen werden muss, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Dabei stieg auch zwischenzeitlich der Polizeihubschrauber Bussard auf und Taucher der DLRG suchten erneut die Echaz ab.

Die Einheiten aus Polizei, Rettungskräften, Feuerwehr und DLRG hatten bereits am Montagabend in einem Großeinsatz nach dem vermissten Senior in Reutlingen gesucht. Dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt. Nach Angaben der Reutlinger Polizei konzentrierte sich die Suchaktion ab etwa 17.45 Uhr besonders auf den Bereich zwischen dem Kreiskrankenhaus und der Echaz/Untere Wässere.

Walter Bechtle wird seit Montag vermisst. Foto: Polizei Reutlingen

Bei dem Vermissten handelt sich nicht um einen Patienten aus dem Klinikum am Steinenberg. Bechtle ist körperlich stark eingeschränkt und dürfte zu Fuß unterwegs sein. Der Senior hatte seine Wohnung in der Nähe der Echaz zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt verlassen. Zuletzt gesehen wurde er am Sonntagnachmittag im Bereich Wörthstraße/Ringelbachstraße. Die Suche blieb bislang erfolglos, wird aber fortgesetzt.

Taucher der DLRG suchen in der Reutlinger Echaz nach dem vermissten älteren Mann. Foto: Max Schniepp Taucher der DLRG suchen in der Reutlinger Echaz nach dem vermissten älteren Mann. Foto: Max Schniepp

Walter Bechtle ist von schlanker Statur, hat graue Haare sowie eine sichtbare Gehbehinderung und ist Brillenträger. Er dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer dunkelgrünen Jacke, einer grauen Hose sowie hellblauen Schuhen bekleidet sein. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (GEA)