Glatte Fahrbahn: Auf Holzelfinger Steige gegen Mauer gekracht

LICHTENSTEIN. Ein Leichtverletzter und ein Schaden von knapp 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Holzelfinger Steige ereignet hat. Ein 40-Jähriger war gegen 0.45 Uhr mit seinem Opel Meriva auf der L387 bergabwärts unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, verlor er im Verlauf einer Linkskurve auf der schlüpfrigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst in die rechten Leitplanken. Von diesen wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und knallte dort gegen eine Mauer, an der der Wagen letztendlich zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)