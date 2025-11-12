Gebrochene Spurstange: Fahrzeug des Eninger Bauhofes kippt bei Glems um

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS/ENINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Multifunktions-Fahrzeugs am Dienstagmittag auf der L 380A bei Glems erlitten.

Der 38-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit dem Fahrzeug des Städtischen Bauhofs von Eningen herkommend unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Glems blockierte vermutlich aufgrund einer gebrochenen Spurstange das rechte Vorderrad. Aufgrund dessen brach das mit einem halb gefüllten Wassertank beladene Heck des Lastwagens aus. In der Folge kippte das Fahrzeug um und rutschte etwa 20 Meter über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte sich im Anschluss selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Er musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Mitarbeiter des Bauhofs kamen zur Bergung des Lkw vor Ort. Weiterhin musste eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor. Es dürfte jedoch wirtschaftlicher Totalschaden an dem Fahrzeug entstanden sein. (pol)